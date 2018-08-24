В Иркутском филиале «Ростелекома» назначен заместитель директора по работе с корпоративными клиентами и госсегментом

Иркутск, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - Александр Бощенко приступил к обязанностям заместителя директора – директора по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ключевыми задачами нового руководителя станут удержание и укрепление лидирующих позиций оператора в бизнес и госсекторе Иркутской области за счет внедрения комплексных цифровых решений и телеком-разработок.

«Александр прошел путь от менеджера до начальника отдела по работе с корпоративными клиентами и получил серьезный опыт реализации и сопровождения крупных контрактов в регионе. Среди его основных достижений – разработка и реализация федеральных и региональных решений: видеотрансляция ЕГЭ, проекты по цифровизации образования, медицины, ЖКХ области, – отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – Уверен, что его опыт и компетенции помогут значительно расширить присутствие оператора в Приангарье».

«Развитие партнерских отношений с крупнейшими предприятиями и государственными заказчиками области, увеличение доли рынка компании, популяризация и продвижение облачных услуг, а также реализация стратегических проектов – это главные направления моей работы на новой должности, – комментирует директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Александр Бощенко. – Для решения этих сложных задач нужны новые идеи и сплоченная, эффективная команда единомышленников. Все это у нас есть».

Александр Владимирович Бощенко родился 23 мая 1986 года. Окончил институт математики, экономики и информатики Иркутского государственного университета по специальности «Математические методы в экономике».

В 2008 году присоединился к команде «Ростелекома» специалистом группы продаж и обслуживания VIP-клиентов. С 2014 года – начальник отдела продаж корпоративным и государственным клиентам, с августа 2018 года перешел на должность заместителя директора по работе с корпоративными клиентами и госсегментом Иркутского филиала ПАО «Ростелеком».