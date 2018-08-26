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27.08.2018

В иркутском госпитале ветеранов обнаружено 230 килограммов круп без маркировки и документов

Иркутск, 27.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутском ОГБУЗ «Клинический госпиталь ветеранов войн» проверяющие обнаружили 230 кг круп без маркировки и документов.

Как сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии, нарушение выявлено в ходе плановой проверки.

В нарушение технического регламента Таможенного союза и федерального законодательства, в госпитале хранились манная крупа, шлифованное пшено, колотый горох общим весом 230 кг без маркировки и документов. Это не позволило установить ни дату изготовления, ни срок годности, и, следовательно, не позволило идентифицировать эту крупу как качественную и безопасную.

Выявленные нарушения стали основанием для возбуждения дел по статье 7.18 КоАП РФ в отношении юридического и должностного лиц. Учреждению выдано предписание об устранении выявленных нарушений, исполнение которого будет проконтролировано.

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