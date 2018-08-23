В Иркутском районе 25 и 26 августа запретят продажу алкоголя в пяти поселениях

Иркутский район, 24.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В пяти поселениях Иркутского района в ближайшие выходные, 25 и 26 августа, запрещена продажа алкоголя в связи с празднованием Дней села.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутского района, реализация алкоголя запрещена в местах проведения культурно-массовых, зрелищно-развлекательных, спортивных, физкультурно-оздоровительных и иных массовых мероприятий, а также в радиусе 100 метров от них.

В Урике празднование пройдет в Доме культуры и на спортивном корте с 12.00 до 24.00. В Большой Речке День села отметят на берегу реки Большая с 14.00 до 20.00. В Маркова мероприятия пройдут в социально-культурном центре, на спортивном корте и на парковке возле ТД «Русь» с 10.00 до 22.15. В Смоленщине праздник отметят в Доме культуры с 14.00 до 20.00, в Усть-Куде – на многофункциональной спортивной площадке с 12.00 до 23.00.