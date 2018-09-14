В Иркутской области 11 компаний включены в реестр поставщиков рапса в Китай

Иркутская область, 14.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Ещё две сельхозорганизации включены Россельхознадзором в реестр поставщиков рапса из Иркутской области в Китай. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

Как сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Николай Дмитриев, это ООО «СХ Наследие» и СХ ПАО «Белореченское». Обе компании находятся в Усольском районе.

Теперь в числе экспортеров рапса в КНР 11 субъектов из Приангарья. Кроме двух новых, в списке в том числе ЗАО «Приморский» (Нукутский район), крестьянское (фермерское) хозяйство (КФХ) Александра Копытова (Аларский район), ООО «Парижское» (Тулунский район), КФХ Юрия Свистунова (Куйтунский район), ООО «Спецброкер» (Иркутск), ООО «РусЭкспорт» (Иркутск), ООО «ОМар» (Иркутск), ООО «Сибирская торговая компания» (Иркутск), ООО «Территория снабжения» (Иркутск). Поставки рапса из Иркутской области в Китай ведутся с 2016 года.

По данным областного Минсельхоза, в Приангарье в прошлом году рапс был посеян на площади 13 тысяч 30 гектаров, а в 2018 году площади составили 20 тысяч 581 гектар.