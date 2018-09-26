ТЕМЫ
Архив
< Сентябрь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Сегодня
Экономика / Бизнес
27.09.2018

В Иркутской области 12 тысяч работодателей платят низкую зарплату

Иркутская область, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в рамках легализации «серой» зарплаты за первое полугодие в бюджет дополнительно поступило около 200 млн рублей налогов и взносов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.

По итогам камеральных проверок расчётов по форме 6-НДФД, проведённых налоговыми органами региона за первое полугодие 2018 года, к уплате в бюджет дополнительно начислен 61 млн рублей,  выездные проверки налоговых агентов принесли еще 34 млн рублей.

Мониторинг показателей отчетности юридических лиц и предпринимателей выявил 12 тысяч работодателей, выплачивающих низкую заработную плату. Им предложили проанализировать результаты своей финансово-хозяйственной деятельности и уровень доходов работников.

В результате проведенных налоговиками мероприятий 447 работодателей легализовали заработную плату: 375 – довели ее до прожиточного минимума,  39 –до среднеотраслевого показателя по виду экономической деятельности, 33 – до минимального размера оплаты труда. Дополнительно обеспечено поступление в бюджет 26 млн рублей НДФЛ и 72 млн рублей страховых взносов.

За первое полугодие в Иркутской области рост поступлений НДФЛ (на 13%) превысил темп роста оплаты труда, отметили в УФНС по Иркутской области.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске