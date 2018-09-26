В Иркутской области 12 тысяч работодателей платят низкую зарплату

Иркутская область, 27.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в рамках легализации «серой» зарплаты за первое полугодие в бюджет дополнительно поступило около 200 млн рублей налогов и взносов. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.

По итогам камеральных проверок расчётов по форме 6-НДФД, проведённых налоговыми органами региона за первое полугодие 2018 года, к уплате в бюджет дополнительно начислен 61 млн рублей, выездные проверки налоговых агентов принесли еще 34 млн рублей.

Мониторинг показателей отчетности юридических лиц и предпринимателей выявил 12 тысяч работодателей, выплачивающих низкую заработную плату. Им предложили проанализировать результаты своей финансово-хозяйственной деятельности и уровень доходов работников.

В результате проведенных налоговиками мероприятий 447 работодателей легализовали заработную плату: 375 – довели ее до прожиточного минимума, 39 –до среднеотраслевого показателя по виду экономической деятельности, 33 – до минимального размера оплаты труда. Дополнительно обеспечено поступление в бюджет 26 млн рублей НДФЛ и 72 млн рублей страховых взносов.

За первое полугодие в Иркутской области рост поступлений НДФЛ (на 13%) превысил темп роста оплаты труда, отметили в УФНС по Иркутской области.