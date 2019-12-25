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Экономика / Бизнес
26.12.2019

В Иркутской области 16 проектов получили деньги Фонда развития промышленности России

Иркутская область, 26.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с участием Фонда развития промышленности РФ (ФРП) в общей сложности профинансировано 16 проектов. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Из общего числа выдан один обычный заем, два займа с участием Фонда развития промышленности Иркутской области, 11 лизинговых займов и два проекта по маркировке лекарств.

В числе последних проектов, получивших льготное финансирование от Фонда,–- инвестиционная программа буровой компании ИНК и строительство завода по производству топливных гранул в Усть-Илимске ООО «ПИК Био» (совместно с ФРП Иркутской области).

– У ФРП достаточно жесткие критерии одобрения заявок. Тем более ценно, что мы вошли в десятку самых активных регионов, – отметила директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко.

Отметим, по предварительным итогам уходящего 2019 года Иркутская область вошла в ТОП-10 регионов страны по количеству профинансированных Фондом развития промышленности проектов, заняв 7 место среди почти 70 субъектов федерации, в которых были заключены договоры на льготные займы с участием ФРП.

На первом месте с большим отрывом – Московская область (46 проектов), также впереди сама столица (20 проектов), Санкт-Петербург (21 проект), Свердловская и Нижегородская области и Татарстан.

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