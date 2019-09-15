Иркутская область, 16.09.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 24 тысячи гектаров защитных лесов незаконно использовались для заготовки древесины. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Прокурорская проверка осенью 2018 года выявила нарушение действующего законодательства. Министерство лесного комплекса заключило договор аренды участка леса, по которому в рубку, помимо эксплуатационных, переданы ценные леса, общей площадью 24 тысячи га. При этом, запас древесины в защитных лесах составил порядка 6 миллионов кубических метров.

– Поскольку такая деятельность в защитных лесах несовместима с их целевым назначением и выполняемыми ими полезными функциями, прокуратура области обратилась в арбитражный суд с иском о признании недействительным договора, возврате лесного участка государству, – сообщили в ведомстве.

При первоначальном рассмотрении дела в удовлетворении требований прокурору отказано. Передачу коммерческой организации в аренду ценных лесов для заготовки древесины суды первой и апелляционной инстанций посчитали законной. Прокуратура не согласилась с такими решениями и обжаловала их в Арбитражном суде Восточно-Сибирского округа.

Доводы прокурора судом кассационной инстанции признаны обоснованными. Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа отменил судебные акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение.

По результатам нового рассмотрения дела Арбитражный суд Иркутской области исковые требования прокурора удовлетворил, признал незаконным договор аренды лесного участка в части передачи защитных лесов для заготовки древесины.