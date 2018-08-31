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Экономика / Бизнес
02.09.2018

В Иркутской области больше всего требуются специалисты рабочих профессий

Иркутская область, 2.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Центры занятости Иркутской области предлагают 48 тысяч вакансий, но 76% их них -- это места для выскоквалифицированных рабочих. Об этом 2 сентября на комитете по госпланированию социально-экономического развития Иркутской области рассказала министр труда региона Наталья Воронцова.

Однако, высок спрос на кадры не только в экономике, но и в социальной сфере. Банк вакансий располагает довольно высоким процентом предложений для специалистов образования и здравоохранения.

В целом, сегодня в Иркутской области в экономике заняты больше 1,1 млн жителей. За последние три года есть некоторое снижение занятости, но, по словам Натальи Воронцовой, это связано с тем, что в последние годы в целом в Иркутской области становится меньше жителей.

Уровень безработицы регистрируется на уровне 1%. Сегодня официально имеют статус безработного 12 тысяч человек.

Данные о некоторых вакансиях можно узнать из проекта иркутских объявлений "Ловкие объявки".

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