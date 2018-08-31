|Экономика / Бизнес
|02.09.2018
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В Иркутской области больше всего требуются специалисты рабочих профессий
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Иркутская область, 2.09.18 (ИА «Телеинформ»), - Центры занятости Иркутской области предлагают 48 тысяч вакансий, но 76% их них -- это места для выскоквалифицированных рабочих. Об этом 2 сентября на комитете по госпланированию социально-экономического развития Иркутской области рассказала министр труда региона Наталья Воронцова.
Однако, высок спрос на кадры не только в экономике, но и в социальной сфере. Банк вакансий располагает довольно высоким процентом предложений для специалистов образования и здравоохранения.
Данные о некоторых вакансиях можно узнать из проекта
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