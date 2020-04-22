Иркутская область, 22.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области до сельхозтоваропроизводителей доведено 45% компенсирующей субсидии. Об этом исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев доложил полномочному представителю президента в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергею Меняйло в ходе селекторного совещания, посвященного подготовке к весенним полевым работам.

Пресс-служба главы региона пишет, что показатель Приангарья по компенсирующей субсидии отметил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов, заявив, что показатель – самый высокий в СФО.

– По всем показателям в Иркутской области на 20-30% идет качественнее выполнение работ по сравнению с прошлым годом. Аграрная политика в этом регионе меняется принципиально, – отметил Джамбулат Хатуов.

Игорь Кобзев также сообщил, что до конца апреля на проведение агротехнических работ сельхозтоваропроизводителям направят более 650 млн рублей. Средства из областного бюджета в виде субсидий пойдут на компенсацию части затрат на приобретение материально-технических ресурсов, семян, средств защиты растений, минеральных удобрений. Часть этих ассигнований впервые направят на подготовку посевных площадей под картофель.

– За счет средств бюджета области государственная поддержка агротехнических работ предоставляется всем формам хозяйственной деятельности, в том числе средним и крупным предприятиям. Ее получают более 650 сельхозтоваропроизводителей, – добавил Игорь Кобзев.

Говоря о поддержке аграрного сектора, глава региона сообщил, что минсельхоз области заключает соглашения на предоставление субсидий в текущем году. Подписано 1005 соглашений, утверждён график доведения средств. Выплачены субсидии на сумму 691 млн рублей, из них 529 млн рублей - за счет средств областного бюджета. Всего на поддержку отрасли растениеводства запланировано направить 979,2 млн рублей, в том числе 884,6 млн рублей – из областного бюджета, что на 5% больше уровня прошлого года.

К весенним полевым работам приступили земледельцы 19 районов Приангарья. Засеяно 800 гектаров зерновых, 60 гектаров однолетних трав.

Глава региона подчеркнул, что в Иркутской области имеется потенциал для наращивания объемов производства зерна и зернобобовых культур. Для этого аграрии увеличивают посевные площади до 728 тысяч гектаров (на 20 тысяч гектаров больше, чем в 2019 году).

В области подготовлено почти 132,5 тысячи тонн семян яровых зерновых и зернобобовых культур. Обеспеченность семенами составляет 102%. Для увеличения урожайности зерновых культур посев элитных семян в 2020 году должен быть осуществлен на площади не менее 15%. Для компенсации затрат на приобретение семян высших репродукций из областного бюджета земледельцам будет направлено в июле текущего года 91 млн рублей. Количество получателей этого вида поддержки составляет более 400 сельхозтоваропроизводителей.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области совместно с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области осуществляет еженедельный мониторинг цен на горюче-смазочные материалы (ГСМ). На возмещение затрат по проведению технологических работ, в том числе на приобретение ГСМ, в августе планируется направить 270 млн рублей.

Готовность сельскохозяйственной техники к весенним полевым работам по данным на 21 апреля составляет 94%. Этот показатель будет доведен до 100% до начала массового проведения весенних полевых работ. На компенсацию затрат по ремонту сельхозтехники в областном бюджете запланировано 17 млн рублей.