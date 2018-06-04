В Иркутской области ещё больше ужесточат наказание в сфере заготовки леса

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжают ужесточать административное наказание за неисполнение требований к организации деятельности пунктов приёма, переработки и отгрузки древесины. Новые поправки в документ внесли 5 июня на сессии Заксобрания.

В частности, в закон вносится понятие повторяемости нарушений в отношении всех статей закона. Ранее оно касалось только непостановки пунктов приёма и отгрузки древесины на учёт, теперь под норму попадут непредоставление отчётности, идентификационных карт и так далее, сообщил министр лесного комплекса Иркутской области Сергей Шеверда.

Также предлагается дополнить закон введением административной ответственности должностных лиц коммерческих организаций, которые допустили эти нарушения.

Предлагаемые проектом размеры штрафов для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц утвердят на уровне от 30 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц – от 400 до 500 тысяч рублей.

Напомним, устранять лазейки в региональном лесном законодательстве начали в это году. Так, ещё в марте ввели новый состав – уклонение от постановки на учёт. Это позволяет Минлесу привлечь к ответственности всех предпринимателей, не зарегистрировавших пункты приёма и отгрузки древесины, вне зависимости от того, когда эта обязанность возникла. Тогда же предусмотрели и штрафы за повторное нарушение этого требования.

Кроме того, на сессии 5 июня ещё на год продлили действие идентификационных карт, с помощью которых маркируется в Иркутской области заготавливаемая древесина. По словам председателя комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве, вице-спикера ЗС Кузьмы Алдарова, в 2017 году после того, как в регионе ввели эти карты, объём незаконной заготовки древесины снизился на 53,9%, или 252,8 тысяч куб. м. С начала 2018 года показатели уменьшились ещё на 60%, или 141,8 тысяч куб. м.