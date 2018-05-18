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Экономика / Бизнес
19.05.2018

В Иркутской области гранты на заготовку дикоросов получили четыре предприятия

Иркутская область, 19.05.18 (ИА «Телеинформ»), - В министерстве сельского хозяйства Иркутской области подвели итоги конкурсного отбора на право получения грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы для заготовки и (или) переработки пищевых лесных ресурсов и лекарственных растений. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

В ходе конкурса учитывались рейтинг участников отбора и ряд критериев, в том числе срок осуществления деятельности заявителя, период реализации производственного плана, количество рабочих мест.

Из 12 поданных заявок на конкурс победителями объявлены четыре сельхозтоваропроизводителя и два фермерских хозяйства: ЗАО «Тайга-Продукт», ООО «Целебный источник», ООО «Кедр», ЗАО «Большереченское», ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Мария Гордеева из Осинского района, ИП Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Янина Топтун из Иркутского района.

Они получат гранты в виде субсидий, которые должны быть направлены на приобретение оборудования для производственных объектов, предназначенного для заготовки, хранения, переработки, сортировки пищевых лесных ресурсов, лекарственных растений и продуктов их переработки, а также на приобретение техники, специализированного автотранспорта и оборудования. По итогам конкурса победителям предоставлен грант суммой до 10 млн рублей. Всего из областного бюджета в текущем году на эти цели направлено 30 млн рублей, это на 20 млн рублей большем, чем в прошлом году.

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