В Иркутской области губернатору намерены разрешить менять параметры бюджета во втором чтении

Иркутская область, 5.06.18 (ИА «Телеинформ»), - На сессии Заксобрания Иркутской области 5 июня в первом чтении внесли изменения в закон о бюджетном процессе. Одно из изменений разрешает губернатору региона менять основные параметры казны при прохождении второго чтения.

– Это интересное новшество. Оно нужно, поскольку, как правило, ко второму чтению областного бюджета происходят изменения на федеральном уровне, что не находит отражения в нашей казне. Мы проанализировали опыт соседних сибирских регионов, они уже использовали такое право. Это позволит нам сделать бюджет более достоверным, – пояснила председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству, зампред Заксобрания Наталья Дикусарова.

Также законопроектом предлагается закрепить за Ассоциацией муниципальных образований (АМО) Иркутской области право считаться участником публичных слушаний по бюджету и давать заключение на главный финансовый документ региона. Ещё одно новшество касается того, чтобы на публичных слушаниях по годовому отчёту об исполнении областного бюджета рассматривать также сводный доклад о ходе реализации государственных программ в отчетном финансовом году. Это, по словам Натальи Дикусоровой, также будет способствовать достоверности финансового процесса Иркутской области.

Стоит отметить, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко дал отрицательное заключение на законопроект, сославшись на то, что часть предлагаемых изменений дублирует существующие механизмы, а часть противоречит законодательству. Так, отмечается в заключении губернатора, список участников публичных слушаний является открытым, и Ассоциация муниципалитетов может участвовать в них на равных с другими условиями. Что касается права давать заключения на бюджет, то по решению председателя Заксобрания законопроект направляется в совет муниципальных образований, а значит привлекать к этой работе АМО – излишне, тем более, что в организации сейчас состоят меньше половины от общего количества мэров в Иркутской области.

Инициативу предоставить губернатору право менять параметры бюджета во втором чтении Сергей Левченко расценил как «усложнение бюджетного процесса». По его мнению, это приведёт к том, что во втором чтении фактически придётся готовить новый документ. Губернатор в своём заключении настаивает на том, что существующее положение дел касается всех регионов в России и требует централизованного решения ну федеральном уровне.