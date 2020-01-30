В Иркутской области из незаконного оборота изъято пиротехники на 187 тысяч рублей

Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области подвели итоги месячника качества и безопасности пиротехнической продукции на территории Приангарья.

Мероприятие проходило с 17 декабря 2019 года по 16 января 2020 года для обеспечения безопасности услуг, оказываемых в сфере розничной торговли, предотвращения травматизма людей, связанного с использованием некачественной пиротехнической продукции в период подготовки и проведения новогодних праздников, сообщает пресс-служба губернатора.

– Проверки и рейды проводились на территории всех муниципальных образований Иркутской области. В мероприятиях принимали участие сотрудники управления государственного пожарного надзора Главного управления МЧС России по Иркутской области, Главного управления МВД РФ по Иркутской области, органов местного самоуправления, – уточнил руководитель региональной службы потребительского рынка и лицензирования Сергей Петров.

В службе в период проведения месячника была организована работа горячей линии по вопросам качества и безопасности пиротехнической продукции и несанкционированной торговли указанной продукцией. В нескольких муниципальных образованиях Иркутской области также работали телефоны горячих линий.

ГУ МЧС России по Иркутской области проведено 757 рейдов, обследовано 186 мест хранения и реализации пиротехнической продукции. Составлено 25 протоколов об административных правонарушениях на общую сумму 106 тысяч рублей по фактам нарушения требований пожарной безопасности при реализации пиротехнической продукции.

ГУ МВД России по Иркутской области проведено 396 совместных рейдов. Пресечено 22 административных правонарушения, по которым составлено 16 протоколов. 14 материалов дел за нарушения требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий направлено в территориальные отделы надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Иркутской области. Из незаконного оборота изъято 5 316 единиц пиротехнических изделий на сумму более 187 тысяч рублей.

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области проводила информационно-аналитическое наблюдение за деятельностью 10 объектов розничной торговли, реализующих пиротехническую продукцию на территории Иркутска. Работникам торговых организаций разъяснялись правила продажи пиротехнической продукции.

Органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области самостоятельно и совместно с органами контроля и надзора проводились рейды по выявлению нарушений при продаже пиротехнической продукции и пресечению торговли данной продукцией в неустановленных местах. Наиболее активно такая работа велась в Иркутске, Братске, Зиме, Саянске, Свирске, Тулуне, Черемхово, Усть-Илимске, Ангарске, Усолье-Сибирском, Бодайбо, на территории Заларинского, Тайшетского, Тулунского, Иркутского, Киренского, Усть-Удинского, Черемховского, Чунского, Аларского районов.

Выявлена и пресечена торговля пиротехнической продукцией с нарушениями требований пожарной безопасности и правил продажи, в частности, в Ангарске, Зиме, Усть-Илимске, в Тайшетском, Усть-Кутском, Усть-Удинском районах. Нарушители привлечены к административной ответственности.

Руководитель региональной службы потребительского рынка и лицензирования Сергей Петров подчеркнул: проведение комплексных мероприятий, направленных на усиление контроля за реализацией пиротехнической продукции, способствовало снижению риска причинения вреда здоровью населения во время праздничных мероприятий.