В Иркутской области из-за коронавируса могут отменить весеннюю охоту

Иркутская область, 14.04.20 (ИА «Телеинформ»), - Сроки весенней охоты в Иркутской области сократили с 21 по 30 апреля. Есть вероятность и того, что её отменят вообще. Об этом 14 апреля на пресс-конференции рассказал и.о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрий Петренев.

– Возможно, если у нас в области будут продолжаться карантинные мероприятия, мы её (охоту – при. ред.) отменим вообще, – сказал он.

Также глава Минлеса отметил, что к административной ответственности будут привлекать людей, которые находятся в лесах, и за нарушение противопожарного режима, и за нарушение режима самоизоляции.

Напомним, ранее сообщалось, что ограничение сроков охоты на пернатую дичь устанавливается для того, чтобы снизить нагрузку на охотничьи угодья в период майских праздников. Особый противопожарный режим на территории южных и центральных районов области ввели с 10 апреля. Первый лесной пожар 2020 года произошел 9 апреля в семи километрах от населенного пункта Падь Мельничная в Иркутском районе.

Режим самоизоляции в Иркутской области пока продлён до 19 апреля. К утру 14 апреля в регионе зарегистрировано 40 случаев заболевания коронавирусом, три человека выздоровели, два умерли. Среди заразившихся пять детей.