В Иркутской области из-за сальмонеллеза приостановлена деятельность кондитерской мастерской «Stefany»

Иркутская область, 29.01.20 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье с 20 января приостановлена деятельность кондитерской мастерской «Stefany» в связи с регистрацией случаев заболевания сальмонеллезом.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области, специалисты провели санитарно-эпидемиологическое обследование магазинов и производственного цеха кондитерской мастерской в Ангарске, а также Шелеховском и Слюдянском районах. Применялись лабораторные методы исследования. Были выявлены нарушения санитарного законодательства.

Материалы дела переданы в суд для принятия дальнейшего правового решения. Юридические и должностные лица привлечены к административной ответственности.

По данным с сайта кондитерской мастерской, ее магазины расположены в Иркутске, Ангарске, Шелехове и Усолье-Сибирском.