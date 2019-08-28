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Экономика / Бизнес
29.08.2019

В Иркутской области на 10% нарастили объёмы налоговых отчислений

Иркутская область, 29.08.19 (ИА «Телеинформ»), - Объём платежей в консолидированный бюджет Иркутской области за семь месяцев 2019 года составил 95 млрд рублей, что выше уровня аналогичного периода 2018 года на 8 млрд рублей или почти на 10%. Об этом сообщает пресс-служба регионального УФНС.

При этом больше половины прироста приходится на налог на прибыль организаций. В структуре администрируемых налоговой службой доходов территориального бюджета федеральные налоги занимают около 79%, региональные – менее 14%, местные – 2% и специальные налоговые режимы – почти 6%.

Основными источниками формирования консолидированного бюджета Иркутской области являются налог на прибыль организаций, им обеспечено 43% доходов, и налог на доходы физических лиц – 34%. Кроме того, доля имущественных налогов составила 14%, налогов, исчисляемых по специальным налоговым режимам – 6%, сообщают в УФНС по Иркутской области.

Платежи налога на прибыль организаций составили около 41 млрд рублей, что на 6 млрд рублей или 18% выше уровня аналогичного периода 2018 года. При этом прирост поступлений обеспечили предприятия электроэнергетики – более чем на 3 млрд рублей за счет роста реализации электроэнергии и заключения новых договоров.

Кроме того, крупнейшим предприятием региона перечислен налог и пени в сумме более 1 млрд рублей – по уточненным декларациям за 2015-2016 годы. За январь-июль 2019 года в консолидированный бюджет Иркутской области поступило 32 млрд рублей налога на доходы физических лиц. Темп роста налога составил 110% (или на 3 млрд рублей) и опережает темп роста фонда заработной платы за счет применения мер принудительного взыскания и контрольных мероприятий налоговых органов. Также увеличение платежей наблюдается по налогам, исчисляемым по специальным налоговым режимам – на 610 млн рублей или 11%, по налогу на добычу полезных ископаемых – на 135 млн рублей или 17%.

Вместе с тем, снизились поступления по налогу на имущество организаций более чем на 1 млрд рублей или 11%, что связано с представлением налогоплательщиками деклараций с уменьшением начисленных сумм по перечисленному в 2018 году налогу на движимое имущество, которое в 2017 году являлось льготируемым.

Земельного налога поступило на 72 млн рублей или 4% меньше уровня аналогичного периода 2018 года, при этом за семь месяцев 2019 года в связи с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков за прошлые налоговые периоды возмещено около 78 млн рублей.

Поступления по акцизам на 97 млн рублей или 6% ниже уровня аналогичного периода 2018 года, что обусловлено уменьшением поступлений акцизов на пиво на 51 млн рублей в связи со снижением спроса и реализации пива, а также неполной оплатой текущих начислений отдельными налогоплательщиками. Также уменьшились поступления акциза на средние дистилляты на 46 млн рублей в связи с уменьшением реализации подакцизной продукции.

Объем мобилизации платежей в бюджеты муниципальных образований за семь месяцев 2019 года составил 15 млрд рублей, что более чем на 1 млрд рублей или 8% выше уровня аналогичного периода 2018 года. Увеличение поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц – на 1 млрд рублей или 11%; налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, – на 195 млн рублей или 15%.

Что касается поступлений в федеральный бюджет, то в него от налогоплательщиков Иркутской области мобилизовали 268 млрд рублей налогов и сборов, что на 29 млрд рублей или 12% выше уровня поступлений за аналогичный период прошлого года.

Из общей суммы доходов в федеральный бюджет направлено 165 млрд рублей или около 62%, в консолидированный бюджет Иркутской области – 95 млрд рублей или почти 36%, в том числе в доходы местных бюджетов – 15 млрд рублей. В Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства направлено акцизов на нефтепродукты 8 млрд рублей (или 3% от общей суммы поступлений). Обеспечены положительные темпы поступлений в бюджеты всех уровней.

Кроме того, в социальные внебюджетные фонды поступило 62 млрд рублей страховых взносов, что более чем на 10% выше уровня аналогичного периода 2018 года, в том числе в Пенсионный фонд Российской Федерации – 49 млрд рублей, в Фонд обязательного медицинского страхования – более 11 млрд рублей, в Фонд социального страхования – 1,7 млрд рублей. При этом сохраняется темп роста поступлений страховых взносов выше темпа роста фонда заработной платы.

Объем платежей в федеральный бюджет в январе- июле 2019 года составил около 165 млрд рублей, что на 19 млрд рублей или 13% выше уровня аналогичного периода 2018 года. В структуре доходов федерального бюджета 62% приходится на налог на добычу полезных ископаемых – 102 млрд рублей.

При этом поступления НДПИ почти на 11 млрд рублей или 12% выше уровня января-июля 2018 года. Данный рост обусловлен изменением коэффициента, характеризующего динамику мировых цен на нефть, используемого при расчете налога.

Налогом на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации, обеспечен 31% доходов федерального бюджета (или 51 млрд рублей). При этом сальдированные поступления НДС увеличились почти на 7 млрд рублей или на 16%, что обусловлено ростом платежей (на 10 млрд рублей или 18%). Объемы возмещения налога на расчетные счета налогоплательщиков увеличились на 3 млрд рублей.

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