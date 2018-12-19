В Иркутской области на 10% сократился экспорт леса

Иркутская область, 19.12.18 (ИА «Телеинформ»), - Из Иркутской области за 11 месяцев 2018 года лесоматериалы вывезли 449 участников внешнеэкономической деятельности. Из них 166 декларировали необработанные лесоматериалы, 422 – обработанные, сообщает пресс-служба Иркутской таможни.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года общее количество лесоэкспортеров сократилось на 8%. При этом количество лесоэкспортеров, декларирующих обработанные лесоматериалы сократилось на 6%, количество лесоэкспортеров, декларирующих круглый лес сократилось на 22%.

За январь-ноябрь 2018 года в регионе деятельности Иркутской таможни было экспортировано 11,2 млн кубометров леса и лесоматериалов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт леса сократился на 10%, за январь-октябрь 2017 года было вывезено 12,3 млн кубометров леса и лесоматериалов.

С начала года по итогам 11 месяцев из региона было вывезено свыше 2,8 млн кубометров необработанных лесоматериалов (за 11 месяцев 2017 года – 3,5 млн кубометров). Пиломатериалов в этом году было вывезено 8,3 млн кубов (за 11 месяцев 2017 года – 8,9 млн кубометров).

В целом, за 11 месяцев, объем вывоза пиломатериалов сократился на 7%; экспорт круглого леса сократился на 18%.

В 2018 году Иркутской таможней на канале экспорта леса и лесоматериалов всего было возбуждено 1 076 дел об административных правонарушениях (за аналогичный период 2017 года 992 дела), что составило 51,3 % от общего количества дел, возбуждённых за отчетный период Иркутской таможней.

Из них основное количество дел (74% или 796 дел об АП) возбуждено на этапе осуществления таможенного контроля по фактам недекларирования либо недостоверного декларирования леса и лесоматериалов.

Также значительное количество административных правонарушений выявлено по фактам нарушений валютного законодательства в сфере экспорта леса – 263 дела, из которых 203 дела возбуждены по фактам незачисления либо несвоевременного зачисления валютной выручки на счета российских банков за экспортированный лес на сумму более 1 млрд 395 млн рублей.

В этом году Иркутской таможней по фактам вывоза грубобрусованных лесоматериалов под видом пиломатериалов было возбуждено 392 дела об административных правонарушениях. При этом из них 93 дела возбуждены в отношении конкретных должностных лиц – руководителей фирм и организаций; остальные 299 дел – в отношении фирм-лесоэкспортеров в целом.

Кроме того, иркутскими таможенниками по фактам преступлений на канале экспорта леса и лесоматериалов было возбуждено 17 уголовных дел.

Уголовные дела возбуждались по факту совершения преступлений, связанных с контрабандой лесоматериалов (при этом общая стоимость незаконно перемещенных стратегически важных товаров (леса) составила – 38,4 млн рублей), а также по факту невозвращения из-за рубежа денежных средств за вывезенный лес в Китай, Узбекистан и Азербайджан на общую сумму свыше 1 млрд 43 млн рублей.