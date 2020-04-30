|Экономика / Бизнес
|02.05.2020
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В Иркутской области на аренду федерального имущества ввели льготу для бизнеса
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Иркутская область, 2.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Предприниматели региона могут получить льготу на аренду федерального имущества, расположенного на территории Иркутской области. Эту льготу можно оформить в рамках мер поддержки, которые принимает Росимущество и правительство Российской Федерации в условиях распространения короновирусной инфекции.
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К наиболее пострадавшим относятся такие отрасли, как: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; туристические агентства и прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания; организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; организации конференций и выставок; бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты); деятельность в области здравоохранения; розничная торговля непродовольственными товарами.
Также на сайте можно убедиться, что действующий договор аренды точно заключен с одним из территориальных управлений Росимущества.
Сведения о прямой связи по вопросам отсрочки и освобождения от арендных платежей субъектов малого и среднего предпринимательства размещены