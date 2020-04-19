В Иркутской области начал работу проектный офис по реализации нацпроектов

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области начал работу проектный офис по реализации национальных проектов. Поручение о создании проектного офиса дал глава региона Игорь Кобзев, пишет пресс-служба губернатора.

Основная задача структуры – мониторинг и сопровождение национальных проектов. Их реализацию исполняющий обязанности губернатора считает одной из важнейших задач.

– Национальные проекты для экономики Иркутской области имеют определяющее значение. Они нацелены прежде всего на повышение качества жизни людей, – сказал Игорь Кобзев. – Вопрос реализации национальных проектов будет контролироваться в еженедельном режиме.

При реализации национальных проектов в 2019 году область была вынуждена вернуть около 2 млрд рублей в федеральный бюджет в рамках проблемных мероприятий.

Одной из первоочередных задач стал возврат средств региону. К настоящему моменту в область возвращены все неосвоенные в 2019 году средства по строительству детских садов (включая объекты, не входящие в национальные проекты) – 373,8 млн рублей, формированию комфортной городской среды – 192 млн, 60 млн рублей – по спорту.

Как отметил первый заместитель председателя правительства региона Руслан Ситников, в настоящий момент выстроена системная работа по установлению до конца года плановых показателей контрактации и кассового исполнения помесячно. Также выстроена работа по анализу отклонений от установленных параметров.