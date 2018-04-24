В Иркутской области началась посевная кампания

Иркутская область, 24.04.18 (ИА «Телеинформ»), - Посевная кампания началась в Иркутской области. Для сохранения влаги и использования ее для качественных всходов аграриям рекомендовано как можно раньше выйти в поля. Первыми к посевным работам приступили сельскохозяйственные организации Усольского района.

Как сообщает пресс-служба регправительства, на сегодняшний день закрытие влаги проведено на площади 1440 га, приобретено 18,5 тысяч тонн минеральных удобрений, что на две тысячи тонн больше прошлого года.

В АО «Большееланское» уже посеяно 200 га ячменя первого срока и 40 га овса. Как рассказал директор хозяйства Виталий Шадрин, после 8 мая хозяйство приступит к посеву кукурузы. В этом году здесь апробируется трактор средней мощности производства Кировского завода.

Еще одно предприятие в Усольском районе, приступившее первым к посевным работам, – ЗАО «Железнодорожник». Его директор Виктор Лифантьев сообщил, что в этом году предприятие планирует засеять по три тысячи га зерновых и кормовых культур, около двух тысяч га многолетних трав, 300 га картофеля.

Под урожай 2018 года в Иркутской области подготовлено 436,6 тысячи га пашни или 101,5% к уровню прошлого года. Ожидается, что основной сев начнется после майских праздников. Глава ведомства отметил, что в этом году в регионе наблюдаются благоприятные данные по влагозапасам. Несмотря на то, что прогнозируемые погодные условия будут не всегда благоприятными, с поставленными задачами аграрии региона должны справиться.

– Под посев подготовлено 122 тысячи тонн семян, из них 18,5 тысяч (13%) – семена элитной репродукции. Это тот фактор, который позволяет нам входить в число лидеров в Сибирском федеральном округе по урожайности зерновых. В прошлом году она составила 20,4 центнера с гектара, – сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

Кстати, по информации федерального Минсельхоза, в этом году в стране планируется увеличить посевные площади минимум на 200 тысяч га.

В Иркутской области площади будут увеличены на 24,5 тысячи га, что составляет более 12% от российских объемов. В частности, на 11 тысяч га в регионе увеличатся площади под зерновые культуры, на 10-11 тысяч – под кормовые культуры. Площадь под масленичные культуры, в частности рапс, предполагается расширить с 13 до 20 тысяч га – с них надеются собрать 26-30 тысяч тонн урожая. Это, по словам Ильи Сумарокова, даст возможность экспортировать семена в Монголию и Китай.

По данным статистики, в прошлом году экспорт продукции АПК Иркутской области составил более 30 млн долларов США, что на 8% больше, чем в 2016 году.