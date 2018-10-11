В Иркутской области намолотили более 710 тысяч тонн зерна

Иркутская область, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - Аграрии Иркутской области намолотили 713 тысяч тонн зерна.

Урожайность составила 19 центнеров с гектара, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на первого заместителя министра сельского хозяйства региона Наталью Жилкину.

– Установилась благоприятная погода. Сбор урожая идет в нормальном темпе. Сельхозтоваропроизводители работают слаженно и прилагают все усилия, чтобы достигнуть целей, которые были поставлены в рамках этой уборочной кампании, – отметила первый замминистра.

Лидерами по валовому сбору зерна стали Куйтунский и Черемховский районы, где получили более 100 тысяч тонн этой продукции. Самая высокая урожайность зерна отмечена в Усольском районе – 22,1 центнера с гектара, в Черемховском районе – 21,4 центнера с гектара и в Куйтунском районе – 20,2 центнера с гектара.

Также собрано 67 тысяч 904 тонны овощей, это 86% от плана. Больше всего картофеля получили в Усольском районе – 32 тысячи 243 тонны. На втором месте – Иркутский район. Здесь собрали 21 тысячу 207 тонн картофеля.

Других овощей получили 22 тысячи 280 тонн – это 79,2% от плана. В том числе капусты – 8 тысячи 292 тонны, свеклы – 3 тысячи 663 тонны, моркови – 4 тысячи 857 тонн. Сена заготовили 174 тысячи 172 тонны или 80,4% от плана, сенажа – 226 тысячи 480 тонн, это 94,7% от плана, силоса – 172 тысячи 96 тонн или 85,1% от плана.