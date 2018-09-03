В Иркутской области одобрены заявки трех потенциальных резидентов ТОСЭР Саянска, Усолья-Сибирского и Черемхово

Иркутская область, 4.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В правительстве Иркутской области одобрены заявки трех потенциальных резидентов ТОСЭР Саянска, Усолья-Сибирского и Черемхово.

Как сообщает пресс-служба регправительтсва, состоялось очередное заседание комиссии по вопросам функционирования территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) на территориях монопрофильных муниципальных образований Иркутской области (моногородов). Провел его зампред правительства Приангарья Антон Логашов.

ООО ПК «МДФ» представило инвестиционный проект по созданию комплекса производств глубокой переработки древесины в городе Саянске. Речь идет о изготовлении древесно-стружечной плиты, профильных деталей из древесины для строительства, пиломатериала, мебельного щита, клееных конструкций. В следующем году планируется создать 135 рабочих мест, а всего к 2022 году – 430.

Также на комиссии были рассмотрены заявки ООО «Фабрика мороженого СМК» на реализацию инвестпроекта «Строительство цеха по производству мороженого» (ТОСЭР «Усолье-Сибирское») и ООО Фабрика «МебельДом» с инвестпроектом «Организация цеха по производству мебели» (ТОСЭР «Черемхово»).

Все заявки оказались соответствующими требованиям, предъявляемым к резидентам ТОСЭР, и были поддержаны членами комиссии. В ближайшее время министерством экономического развития Иркутской области будут заключены соответствующие соглашения и направлены в Минэкономразвития России на рассмотрение и включение в реестр резидентов ТОСЭР.

– Сегодня комиссия одобрила заявку первого резидента ТОСЭР Черемхово и второго – ТОСЭР Саянска. Срок подачи документов необходимо сделать максимально коротким, – отметил Антон Логашов. – Даю соответствующее поручение министерству экономического развития.