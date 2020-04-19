В Иркутской области ограничили продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах

Иркутская область, 20.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области введены ограничения на продажу алкоголя в магазинах, расположенных в многоквартирных домах.

Соответствующий указ № 112-уг подписал исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, сообщает пресс-служба главы региона. Ограничения касаются розничной продажи алкогольной продукции с 19.00 часов до 09.00 часов в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях в многоквартирных домах, общежитиях, включая встроенные и пристроенные помещения.

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области напоминает, что хозяйствующие субъекты, реализующие в розницу алкогольную продукцию, в том числе пиво и пивные напитки при оказании услуг общественного питания, должны приостановить с 28 марта по 26 апреля 2020 года продажу алкоголя. В соответствии с указом главы региона № 59-уг в обозначенный период предписано временно приостановить работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания. Исключениями являются обслуживание на вынос, доставка заказов, работа столовых, буфетов, кафе и иных предприятий питания, осуществляющих свои услуги для работников организаций.

– Предусмотренные указом исключения в части обслуживания на вынос и доставки заказов не распространяются на розничную продажу алкогольной продукции. Продажа алкоголя в объектах общественного питания такими способами запрещена федеральном законом №171-ФЗ, – пояснила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования региона Ольга Степанова.