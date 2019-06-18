В Иркутской области около трёх тысяч инвалидов ежегодно ищут работу через Центры занятости

Иркутская область, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - В Центры занятости населения Иркутской области ежегодно обращаются около трёх тысяч инвалидов. При этом число тех, кто работу находит, растёт. В 2019 году трудоустроились уже 40% от общего числа инвалидов-соискателей. Об этом 18 июня на пресс-конференции рассказала начальник управления занятости населения министерства труда и занятости Иркутской области Наталья Шлыкова.

Всего в Иркутской области на сегодняшний день трудоустроены 18,2 тысяч инвалидов, многие из них сохранили свои рабочие места после того как получили инвалидность. Самая проблемная категория среди жителей с ограниченными возможностями здоровья – это те, кто не начинал трудовую деятельности или, например, не получил образования. Для помощи в поиске работы инвалидам есть целый комплекс государственных услуг.

Так, Центры занятости населения, прежде всего, помогают заявителям адаптироваться на рынке труда, обучить их технологиям поиска работы, общения с работодателем, составления резюме. Оказываются и услуги по профориентации. Кроме того, сам процесс трудоустройства инвалида проводится при индивидуальной работе с каждым из них.

– Мы подбираем вакансии, соответствующие показаниям трудовой деятельности инвалида. Новая государственная услуга – сопровождение инвалида при трудоустройстве. Работники Центров занятости населения договариваются с работодателем о встрече, сопровождают на собеседование инвалидов, помогают им проходить это собеседование, разговариваем с работодателем о дальнейшем наставничестве. Мы предполагаем ввести субсидию на организацию этой работы, – рассказала Наталья Шлыкова.

Кстати, в этом году для сопровождения инвалидов министерство труда и занятости Иркутской области планирует привлекать некоммерческие организации. На эти цели уже предусмотрено субсидирование.

Помимо прочего, в Иркутской области на законодательном уровне закреплены квоты для трудоустройства инвалидов на предприятиях региона. Всего таких рабочих мест 6 тысяч, из них 5 тысяч заняты, 1,3 тысяч ждут соискателей. Центры занятости помогают выпускникам школ. Так, в прошлом году 17 инвалидов прошли стажировку на предприятиях и были трудоустроены в первый раз.

Как отмечает представитель регионального Минтруда, работодатели сейчас понимают социальную ответственности, потому необоснованных отказов в приёме на работу инвалидов на рынке труда Иркутской области не встречалось.