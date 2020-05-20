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Иркутская область: экономика, бизнес
21.05.2020

В Иркутской области определили правила работы вахтовым методом в условиях коронавируса

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Указ об организации работы вахтовым методом в Иркутской области в условиях распространения коронавируса подписал врио губернатора региона Игорь Кобзев. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

– Прежде всего, при перевахтовке нужно обязательно проводить дезинфекцию всех жилых и служебных помещений, оборудования и транспорта. Исключить контакт между поступающими и убывающими вахтовиками. Настоятельно рекомендую привлекать к работе местное население, а не граждан из других регионов. Так мы сможем решить проблему безработицы в этих отдаленных территориях, а также защитить наших жителей от новых случаев заражения, – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, за последние сутки ещё у 48 человек, прибывших на работу вахтовым методом в Иркутскую область, выявлена коронавирусная инфекция. Всего за 20 мая в регионе зарегистрировано 83 случая заболевания.

Глава региона напомнил, что с 20 мая в области действует обязательный масочный режим в общественных местах и транспорте. Министерство соцзащиты и Минздрав Приангарья должны обеспечить бесплатную раздачу средств индивидуальной защиты. Более двух миллионов масок получат педагоги, задействованные в проведении ЕГЭ, работники дошкольных учреждений, социально незащищенные категории населения, граждане старше 60 лет, беременные женщины и призывники.

Как сообщает пресс-служба Минмолодёжи региона, 20 мая в Иркутске стартовала акция, в ходе которой волонтёры бесплатно раздают пожилым людям многоразовые маски. Всего их 233 тысячи. Волонтёры организовали информационные точки, где рассказывают людям о простых правилах, которые важно соблюдать во время масочного режима. Добровольцы будут работать на информационных точках до 24 мая ежедневно с 12:00 до 16:00. В Иркутске создано 13 таких пунктов, в их числе Сквер Кирова, Вечный огонь, Художественный музей, Дом кузнеца, Цирк, «Фортуна», «Сильвермолл».

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