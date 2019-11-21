В Иркутской области отклонены инициативы городских округов по увеличению доходной части своих бюджетов

Иркутская область, 20.11.19 (ИА «Телеинформ»), - Инициативы мэров Ангарска и Братска по перераспределению налоговых доходов между территориями и областью отклонены.

Такое решение принято на заседании сессии Законодательного собрания Иркутской области 20 ноября.

Обе инициативы предполагали внесение изменений в региональный закон о межбюджетных трансфертах. Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров рассказал, что с каждым годом доходная часть бюджета муниципалитета сокращается, при этом в большинстве других городских округов ситуация еще хуже.

– В прошлом году налоговые доходы местных бюджетов увеличились всего на 5,4%, тогда как налоговые доходы бюджета области – на 20,3%, – отметил он.

Также глава территории сообщил, что только в 2019 году доходы Ангарска сократились на 197 млн рублей, по итогам 2019-2020 годов эта сумма составит 432 млн рублей.

В связи с этим он предложил перераспределить налоговую составляющую доходной части, оставляя в бюджетах городских округов на 5% больше налогов на доходы физических лиц и на 20% доходов от налога по «упрощенке». На те же 20% предлагалось увеличить и доходы муниципальных районов. Его поддержал и спикер думы Иркутска Дмитрий Ружников.

Мэр Братска Сергей Серебренников выступил с инициативой о том, чтобы оставлять в муниципалитете доходы от транспортного налога. Как пояснил на сессии его заместитель Михаил Гарус, в 2017 году Братск получил от собранного транспортного налога 93 млн рублей, в 2018 году – ноль рублей. В 2019 году ожидалась сумма в 30 млн рублей, а в результате оказалось тоже ноль рублей. При этом город на ремонт и содержание дорог тратит 360 млн рублей в год.

– Во втором чтении мы готовы подвинуться, если другие округа тоже пожелают через поправки включиться в этот законопроект, – отметил заммэра.

Первый законопроект получил положительное решение профильного комитета, второй – отрицательное, но на сессии оба были отклонены.