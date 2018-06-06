В Иркутской области открылась выставка «100 лучших товаров России»

Иркутская область, 6.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области открылась региональная выставка «100 лучших товаров России». Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

На выставке «100 лучших товаров России» около 15 производителей представили свои товары, в том числе продовольственные – молочные продукты, хлебобулочные изделия, мясную продукцию и многое другое, промышленные товары для населения, продукцию производственно-технического назначения и различные виды услуг – медицинские, услуги образования, услуги питания и розничной торговли, туристические услуги.

В этом году исполняется 20 лет с начала проведения конкурса в Иркутской области, за это время более 400 предприятий и организаций региона, выпускающих качественную и безопасную продукцию, а также оказывающих лучшие услуги, стали лауреатами и дипломантами конкурса.

Выставка продлится до 7 июня, для участников мероприятия приготовлена обширная деловая программа, которая будет интересна предприятиям и организациям региона. Участники выставки смогут получить консультации экспертов по направлениям: сертификация пищевой продукции (плодоовощная, хлебо-булочная и рыбная), сертификация мебели, нефтепродуктов, строительных материалов и систем менеджмента качества.

Также в рамках деловой программы в дни выставки состоится конференция, посвященная темам качества, на которой представители крупных предприятий и организаций региона поднимут вопросы бережливого производства, внедрения системы профессиональной квалификации в Иркутской области и другие. Представители предприятий поделятся практическим опытом внедрения систем менеджмента качества на производствах.