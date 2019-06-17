В Иркутской области переработают законопроект о налогах от крупных компаний

Иркутская область, 18.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Госдума РФ вынесла отрицательное заключение по законопроекту парламентариев Иркутской области о налогах от крупных компаний. Документ планируется отозвать, доработать и снова внести в Нижнюю палату Федерального собрания осенью 2019 года. Об этом 17 июня на заседании бюджетного комитета Заксобрания Иркутской области рассказала его председатель Наталья Дикусарова.

– По первой части нас все поддерживают, а по второй части, куда внесены санкции за неисполнение, не поддерживают, плюс просят подкорректировать сам проект федерального закона, – рассказала она. – Мы подстроимся к замечаниям, самое главное для нас – это результат.

Ранее Заксобрание внесло в Госдуму РФ проект федерального закона, обязующий налогоплательщиков, у которых обособленное подразделение зарегистрировано по месту нахождения головного офиса, платить НДФЛ по месту регистрации этого подразделения.