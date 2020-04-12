В Иркутской области планируют разрешить работать парикмахерским

Иркутская область, 13.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области 13 апреля подписан документ о расширении перечня работающих организаций в период режима самоизоляции, введённого для пресечения распространения коронавируса. В него добавили парикмахерские и иные организации указанного профиля, сообщила на своей странице в соцсети «Фейсбук» депутат Заксобрания Иркутской области Наталья Дикусарова.

– Сегодня подписан документ о расширении перечня работающих организаций. Добавили парикмахерские и иные организации указанного профиля. Но под ответственность мэров, глав личную по соблюдению всех мер безопасности. Ждём формулировку, кому можно возобновить работу, – отметила она.

Напомним, ранее в адрес ТПП Восточной Сибири поступило открытое обращение Байкальской ассоциации предприятий индустрии красоты, в котором подписанты констатируют, что необходимость приостановить работу в связи с введением на территории Приангарья режима повышенной готовности, привела к полному отсутствию у предприятий индустрии красоты доходов. В то же время у этих организаций возникли серьезные трудности по исполнению договорных обязательств, выплате кредитов и налогов, оплате арендных платежей, проведению расчетов по заработной плате и так далее.

Эти предприятия попали в перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, чья деятельность приостановлена для пресечения распространения коронавируса, утверждённый в начале апреля указом губернатора Иркутской области.