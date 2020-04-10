В Иркутской области под увольнение попали уже около 2 тысяч человек

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области в связи с закрытием предприятий под увольнение попали уже 1,5-2 тысячи человек.

Об этом депутатам Законодательного собрания Иркутской области во время внеочередной сессии областного парламента сообщил врио губернатора Игорь Кобзев.

В то же время в своем выступлении в рамках парламентского часа «О мерах по поддержанию экономической стабильности в Иркутской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции» исполняющий обязанности председателя правительства Иркутской области Константин Зайцев заявил, что пока массовых увольнений в регионе не наблюдается.

В то же время он отметил, что всем, кто потерял работу и обратился в центры занятости населения после 1 марта 2020 года, пособие по безработице будет выплачиваться по верхней планке, то есть в размере МРОТ – 12 тысяч 103 рубля.

При этом работодателям, которые организуют временные рабочие места для своих сотрудников под риском увольнения, переводят работников на неполный день или отправляют в отпуск без содержания, будет предоставлена господдержка на выплату заработной платы, уплату налогов и страховые взносы. Сумма компенсации может составить до 19 тысяч рублей на одного человека. Средства на это будут выделены из резервного фонда правительства РФ и бюджета Иркутской области.

– По предварительной оценке количество таких сотрудников составит 760 человек, а потребность в финансировании – 83,5 млн рублей, в том числе 66 млн рублей – из федерального бюджета, – сообщил Константин Зайцев.