В Иркутской области подорожали некоторые продукты

Иркутская область, 10.04.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области произошло подорожание ряда продуктов. Об этом на сессии Законодательного собрания региона 10 апреля сообщил исполняющий обязанности председателя правительства области Константин Зайцев.

Вопрос обсуждался в рамках парламентского часа «О мерах по поддержанию экономической стабильности в Иркутской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции». Чуть ранее на этой же сессии врио губернатора Игорь Кобзев выразил недовольство тем, что утром в магазине узнал о росте цен на хлебобулочные изделия и крупы. Также недовольство главы региона вызвало отсутствие на продавцах защитных масок.

– В организациях розничной торговли поставки товаров осуществляются своевременно, – сообщил Константин Зайцев. – В розничных сетях имеются запасы социально значимых товаров на период от 16 до 22 дней. Дефицита каких-либо товаров сейчас нет. Однако у некоторых товаров наблюдается рост цен – это сахар, рис, крупа.

И. о. председателя правительства пояснил, что это связано с ростом цен у производителей и оптовых поставщиков.

– По данным мониторинга в Иркутске спрос на товары бакалейной группы, консервированную продукцию, средства личной гигиены остается на обычном уровне, – отметил он.

Константин Зайцев отметил, что ситуация с ценами ежедневно отслеживается, работает горячая линия по этому вопросу:

– Все обращения, как, например, жалобы на резкий рост цен на имбирь, лимон, сразу запускаются в работу.