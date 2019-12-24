В Иркутской области подвели итоги месячника качества и безопасности мяса и продукции животного происхождения

Иркутская область, 25.12.19 (ИА «Телеинформ»), - Итоги месячника качества и безопасности мяса и иной продукции животного происхождения подвели в Приангарье. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Иркутской области.

Мероприятие было организовано по инициативе Службы потребительского рынка и лицензирования Иркутской области в период с 11 ноября по 10 декабря 2019 года. Месячник проводился для предотвращения заболеваний людей, связанных с употреблением некачественной продукции, а также пресечения поступления такой продукции на потребительский рынок региона. В проведении мероприятия также приняли участие специалисты службы ветеринарии региона, Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Иркутской области и республике Бурятия, органы местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области.

По обращениям жителей, поступившим на телефоны горячих линий в период месячника, приняты меры реагирования, факты несанкционированной торговли пресекались органами местного самоуправления муниципальных образований. Кроме того, информация о реализации некачественной продукции направлена в Управление Роспотребнадзора.

Службой ветеринарии Иркутской области совместно с сотрудниками полиции и представителями муниципальных образований проведено 80 инспекционных рейдов мест стихийной торговли с изъятием подконтрольной продукции, которая находилась в незаконном обороте. К нарушителям применены административные наказания.

При проведении контрольно-надзорных мероприятий было выявлено 40 случаев нарушений законодательства в сфере ветеринарии. По результатам проведенной работы вынесено 24 постановления об административных правонарушениях, наложено административных штрафов на сумму 34 тысячи рублей. Снято с реализации 222 килограмма опасной и некачественной продукции.

Специалисты Управления Россельхознадзора в рамках месячника на территории Иркутской области провели 11 внеплановых проверок, по результатам которых выявлено 22 нарушения законодательства в сфере ветеринарии, составлено 22 протокола об административных правонарушениях, наложено штрафов на общую сумму 68 тысяч рублей и вынесено 12 предупреждений.

Основными нарушениями при проведении проверок индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, торгующих мясом и мясной продукцией, специалисты назвали факты реализации без сведений о происхождении продукции, производителе, дате изготовления, сроках годности, условиях хранения и т.д. Были отмечены факты продажи товаров с истекшими сроками годности и выявлены места несанкционированной торговли.

Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области организовала информационно-аналитическое наблюдение за торговой деятельностью 13 хозяйствующих субъектов в Иркутске. Существенных нарушений выявлено не было. В ходе проводимого наблюдения специалисты службы разъясняли работникам торговых организаций правила продажи мясной продукции.