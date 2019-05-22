В Иркутской области посеяно около 60% от запланированного объема зерновых культур

Иркутская область, 23.05.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области посеяно около 60 % от запланированного объема зерновых и зернобобовых культур. Темпы проведения посевной кампании в текущем году на 10 % выше аналогичного периода 2018 года.

Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков во время рабочего визита в Черемховский район, пишет пресс-служба губернатора.

– На сегодняшний день к весенним полевым работам приступили практически все районы Иркутской области. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года превышены темпы сева не только зерновых и зернобобовых культур, но и картофеля, рапса, однолетних трав. Темпы посадки овощей пока остаются на уровне прошлого года, – отметил Илья Сумароков.

По информации министра, в целом по области зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно 247,7 тысячи га, картофелем – около 2,2 тысячи га, овощами – 476 га. Однолетние травы размещены на площади 18,6 тысячи га, рапс – на площади 22,8 тысячи га. Закрытие влаги проведено на площади 271,6 тысячи га, боронование многолетних трав – на площади 52,8 тысячи га, что на 11% выше уровня прошлого года.

На поля области вывезено 70,7 тысячи тонн органических удобрений, внесено 14,4 тысячи тонн минеральных удобрений на общей площади 188,9 тысячи га. Средствами защиты растений перед посевом обработано 50,4 тысячи тонн семян зерновых культур.

В ряде районов зерновыми и зернобобовыми культурами уже засеяна большая часть предусмотренных для этого площадей: 91% – в Качугском районе, 82% – в Усольском районе, порядка 73% – в Куйтунском и Ангарском районах, около 70% – в Тулунском и Зиминском районах. В Черемховском районе зерновыми и зернобобовыми засеяно более 60% запланированных площадей.