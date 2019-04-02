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Экономика / Бизнес
03.04.2019

В Иркутской области построят мини-ЦБК

Иркутская область, 3.04.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области на предприятиях, входящих в национальную ассоциацию лесопромышленников «Русский лес», построят мини-целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБК) с производственной мощностью до 36 тысяч тонн в год. Стоимость реализации одного проекта составит 22 млн долларов, сообщила вице-президент ассоциации Маргарита Ли в рамках Красноярского экономического форума, сообщает пресс-служба организации.

По её словам, строительство и запуск в непосредственной близости от лесопереработки мини-ЦБК позволит не зависеть от потребностей  и планов существующих целлюлозно-бумажных комбинатов, являющихся одним из основных потребителей щепы.

Появится возможность самостоятельно решать вопрос утилизации отходов лесопереработки  экономически оправданным способом, путем  производства целлюлозы и картона – продуктов  с высокой добавленной стоимостью, имеющих огромный спрос на мировом и внутреннем рынке.

Срок проектирования мини-ЦБК составляет девять месяцев, срок строительства – один  год. Проект может быть реализован в течение двух лет и заработать на полную мощность в течение трёх лет.

– Прежде всего, проект «Мини-ЦБК» позволяет решить вопрос утилизации отходов лесопереработки, что на сегодня является весьма актуальным и даже болезненным практически для всех деревообрабатывающих предприятий. Завод также предполагает отсутствие того объема отходов и выбросов, который дают предприятия с производственной мощностью более 500 тысяч тонн. Разработанная модель «мини-ЦБК» использует технологию бисульфитной варки без применения отбелки с замкнутой системой водоснабжения, упариванием, сушкой черного щелока и получением лигносульфонатов, – отмечает Маргарита Ли.

По словам вице-президента ассоциации «Русский лес» Маргариты Ли, сегодня имея колоссальные запасы лесного фонда (25%) Россия занимает всего лишь 8 место в мире по производству целлюлозы. При этом потребность в целлюлозе растет на протяжении последних 15 лет.

– Мировой спрос на продукцию целлюлозно-бумажной промышленности составляет 440 млн тонн. К 2030 году ожидается его прирост на 30% до 572 млн тонн.  Целлюлоза, картон, бумага – продукты с высокой маржинальностью и конкурентоспособностью на мировом рынке. Новый проект «Мини ЦБК», реализованный при каждом лесоперерабатывающем предприятии  позволит не только увеличить объёмы производства и экспорта продукции, её долю на внутреннем рынке в рамках программ импортозамещения, но и решить вопрос утилизации отходов деревообработки и даже в какой-то мере снять острую необходимость в строительстве новых крупных ЦБК, как правило, имеющих целый ряд негативных экологических последствий и требуют больших инвестиционных вложений, – отметила вице-президент ассоциации «Русский лес» Маргарита Ли.

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