В Иркутской области появится монгольский мукомольный завод

Иркутская область, 2.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области намерены построить мукомольный комбинат, инвестором которого станет компания из Монголии. С мощностями завода должны определиться к середине сентября.
Об этом 2 сентября на международной конференции по альтернативам социально-экономического развития на региональном уровне рассказала гендиректор агентства инвестиционного развития Иркутской области Яна Шевченко.
По её словам, у этого потенциального инвестора уже есть несколько современных мукомольных комбинатов в Монголии. Изначально, предприятие зашло в Иркутскую области как покупатель зерна, производимого в регионе.
- В процессе общения родилась мысль, что было бы интересно поставить комбинат в Иркутской области, потому что здесь есть сырьё, его можно перерабатывать и везти в Монголию и на другие рынки не только муку, но и готовые хлебобулочные изделия, - сказала Яна Шевченко.
По словам министра сельского хозяйства Иркутской области Ильи Сумарокова, в 2017 году в Иркутской области произвели 20,5 центнеров зерна. Это первый результат в Сибири. Вместе с тем, в Иркутской области слабая база для развития мукомольного производства, потому мука в регион завозится из других территорий. Министр отметил, что перед Иркутской областью стоит задача наращивать объёмы по зерну, одновременно развивая мельничную инфраструктуру.
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