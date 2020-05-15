В Иркутской области появятся новые точки продажи средств индивидуальной защиты

Иркутская область, 16.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Дефицита защитных масок в Иркутской области нет, создается их неснижаемый запас. В регионе появятся новые точки продаж этих средств индивидуальной защиты. Об этом 15 мая заявил врио губернатора Игорь Кобзев.

Напомним, с 20 мая жители Иркутской области обязаны будут находиться в общественных местах и транспорте только в защитных масках.

– Важно понимать, что коронавирус еще не отступил, и чем больше людей на улицах, в транспорте, общественных местах, тем выше риск заражения, – сказал глава региона. – Многие жители области подвергают опасности себя и других тем, что не носят маски. Это может стать причиной резкого роста заболеваемости. На этапе снятия ограничений использование средств индивидуальной защиты обязательно для всех.

Социально незащищенные слои населения, в том числе пенсионеры, многодетные семьи, малообеспеченные граждане, инвалиды, а также некоторые другие категории населения будут обеспечены масками бесплатно. На это из областного бюджета выделено 50 миллионов рублей. Глава региона дал поручение своевременно информировать граждан о том, где они могут получить маски.

В настоящее время ведется заключение контрактов на поставку масок, всего будет приобретено более 2 млн штук. Как сообщил ио министра соцразвития, опеки и попечительства региона Владимир Родионов, первая партия масок – 500 тыс. штук поступила 14 мая. Выдача организована через комплексные центры социального обслуживания населения, а также учреждения социального обслуживания семьи и детей. Уже сегодня 127 тыс. масок передано учреждениям для доставки в территории (Усолье-Сибирское и Усольский район, Тулун и Тулунский район, Саянск, Зиминский, Куйтунский, Нижнеудинский районы). Вторая партия, 600 тыс. штук, будет получена 19 мая. Обсуждаются следующие поставки. В том числе к изготовлению масок предлагается привлечь предпринимателей региона.

Маски для разных категорий граждан будут распределяться министерствами социального развития, опеки и попечительства, здравоохранения, по молодежной политике, ФКУ «Военный комиссариат».

– В Иркутской области складывается непростая обстановка в связи с распространением коронавируса. Поэтому каждый из нас должен понимать – чем выше будет наша ответственность, в том числе по соблюдению масочного режима, тем быстрее мы справимся с ситуацией, – сказал Игорь Кобзев.