В Иркутской области предложили десятикратно увеличить штрафы за лесные пожары

Иркутская область, 14.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев предложил в 10 раз увеличить сумму штрафов для виновных в возникновении лесных пожаров. Об этом сообщает пресс-служба регправительства.

В случае установления физических и юридических лиц, причастных к возникновению лесных пожаров, также предлагается в судебном порядке взыскивать с них затраты на тушение.

Изменения должны коснуться соответствующих статей КоАП РФ. В связи с этим сначала корректировки следует рассмотреть депутатам областного парламента, и они могут выйти с законодательной инициативой на федеральный уровень.

На заседании КЧС были озвучены показатели по количеству пожаров и их площадям по состоянию на 14 мая. В 2020 году пожароопасный сезон начался на две недели раньше, чем в прошлом. Несмотря на это количество возгораний в 2020 году уже меньше, чем в 2019. Уменьшилась и общая площадь, пройденная огнём на этот период: с 90 тысяч 795 га до 19 тысяч 151 га. В том числе благодаря оперативности реагирования на новые возгорания и своевременному маневрированию силами и средствами. За счёт этого в текущем году в первые сутки после обнаружения ликвидировано 92,2% лесных пожаров. В 2019 году на эту же дату – 86,5%.

Особо Игорь Кобзев остановился на фактах нарушений в сфере лесопользования и лесоохраны. Врио губернатора напомнил, что в Качугском районе 12 мая зафиксирован вопиющий факт незаконной рубки древесины в особо крупном размере. Сотрудниками межмуниципального отдела МВД и спецподразделениями Главка задержано более десяти подозреваемых, в том числе лидер группы.

Злоумышленники имели документы, разрешающие рубку и переработку пиломатериалов для различных нужд. Но заготавливали деловые сорта древесины на продажу. Органами правопорядка у них изъято 14 единиц транспорта, включая тракторы и грузовики, бухгалтерские документы, крупные суммы наличных денег. Предварительно причинённый ущерб оценивается в шесть миллионов рублей.

И.о. министра лесного комплекса Иркутской области Дмитрию Петреневу поручено еженедельно докладывать главе региона обо всех фактах нарушения лесного законодательства, об использовании для этого данных единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС), о количестве составленных протоколов и о мерах, принятых по каждому конкретному факту. Эта работа должна быть организована совместно с Главным управлением МВД по Иркутской области.

– С первых же дней работы в регионе я обозначил, что чёрным лесорубам мы дадим отпор. Если кто-то этого не услышал – пусть пеняют на себя, – подытожил Игорь Кобзев.