В Иркутской области продлили действие идентификационных карт для древесины

Иркутская область, 19.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Депутаты Законодательного собрания Иркутской области приняли в окончательном чтении изменения в закон о деятельности пунктов приема, переработки и отгрузки древесины, касающиеся продления срока действия идентификационных карт. Вопрос был рассмотрен сегодня на сессии областного парламента, сообщает пресс-служба ЗС.

Напомним, законопроектом было предусмотрено снятие ограничения срока действия идентификационных карт, который истекает летом этого году. Однако сейчас карты изготавливаются на условиях частно-государственного партнерства без затрат из бюджета региона. В случае же бессрочного действия карт этот механизм финансирования этого вида работ должен быть закреплен законодательно.

Согласно поправкам, подготовленными членами комитета, срок действия карт продляется до 1 января 2020 года. В сентябре 2019 года парламентарии намерены вернуться к обсуждению данного вопроса о финансировании и снятии ограничения.

Как напомнил председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве областного парламента Роман Габов, реализация пилотного проекта по внедрению в Иркутской области идентификационных карт началась в 2017 году в рамках Года экологии, и он доказал свою эффективность.

– Для Иркутской области, как одного из самых лесных регионов России, такая планомерная работа по совершенствованию законодательства в лесной сфере имеет большое значение. Депутаты продолжат мониторинг ситуации, – подчеркнул Роман Габов.