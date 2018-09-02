Иркутская область, 3.09.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области продолжается зерноуборочная кампания. В плане – собрать 442 тысячи тонн урожая зерновых. Как сообщил на пресс-конференции министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, сделать это реально, урожайность прогнозируется хорошая.

Также, напомним, в Приангарье предполагается намолотить 880 тысяч тонн зерна.

– Уборка в разгаре. У нас были случаи, когда убирали зерно и вплоть до ноября, но будем ориентироваться на погоду, – отметил министр.

Что касается заготовки кормов, то в целом сена заготовили уже 111 тысяч тонн или 52% от потребности, сенажа – 83% от потребности.

– Районы УОБО уже идут с превышением от плана. У нас есть опыт 2015 года, когда они сильно пострадали от засухи, ну а сейчас есть возможность заготовить там корма с запасом. Например, в этом году мы посеяли меньше кукурузы, потому что у нас сохранились запасы с предыдущего года, – сказал Илья Сумароков.

Он отметил, что к уборке овощей и картофеля в Иркутской области пока только приступили и рано что-то прогнозировать, но в целом планы по объему заготовки такие же, как и в прошлом году. Это 79 тысяч тонн картофеля, а также около 26,5 тысячи тысяч тонн различных овощей.