В Иркутской области провели заседание президиума Совета контрольно-счётных органов региона

Иркутская область, 14.06.19 (ИА «Телеинформ»), - Заседание президиума Совета контрольно-счетных органов Приангарья состоялось в Законодательном собрании Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В мероприятии приняли участие депутаты Законодательного собрания Иркутской области, члены президиума Совета КСО ИР, представители КСП Иркутской области. С приветственным словом председатель комиссии по контрольной деятельности Законодательного собрания Иркутской области Тимур Сагдеев.

О работе Совета КСО ИР в первом полугодии 2019 и о задачах на второе полугодие рассказала председатель президиума Совета контрольно-счетных органов Иркутской области, председатель Контрольно-счетной палаты Иркутской области Ирина Морохоева.

Начальник сводной, экспертно-аналитической инспекции Контрольно-счетной палаты Иркутской области Александра Петрушина представила доклад на тему «Основные результаты анализа соблюдения нормативов на оплату труда выборных должностных лиц органов местного самоуправления, муниципальных служащих муниципальных образований Иркутской области, а также нормативов на содержание ОМСУ. Итоги внешней проверки годового отчета об исполнении местного бюджета».

Член президиума, председатель Контрольно-ревизионной палаты Шелеховского района Людмила Рогачева рассказала о практике контроля расходов бюджета муниципального образования в рамках реализации мероприятий отдельных национальных проектов («Формирование комфортной городской среды»).

Также в заседании приняла участие председатель Контрольно-счетной палаты Севастополя Юлия Кокарева, которая представила доклад на тему «Осуществление внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счетным органом субъекта Российской Федерации. Опыт Контрольно-счетной палаты Севастополя».

Председателями региональных КСО Иркутской области и города Севастополя подписано соглашение, которое предполагает сотрудничество в пределах компетенции при осуществлении внешнего государственного аудита (контроля), порядка формирования, управления и распоряжения бюджетными средствами, средствами бюджетов государственных внебюджетных фондов, государственной собственностью и иными ресурсами, обеспечивающими безопасность и социально-экономическое развитие.