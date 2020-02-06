В Иркутской области разрабатывается концепция развития рыбохозяйственной отрасли

Иркутская область, 7.02.20 (ИА «Телеинформ»), - Концепция развития рыбохозяйственной отрасли до 2030 года будет разработана в Иркутской области по поручению исполняющего обязанности заместителя председателя правительства региона Теймура Магомедова.

Решение было принято на заседании Территориального рыбохозяйственного совета при правительстве Иркутской области, пишет пресс-служба губернатора.

Как сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Илья Сумароков, работа ведется региональным минсельхозом совместно с Ангаро-Байкальским территориальным управлением Росрыболовства, научными и рыбохозяйственными организациями.

– В рамках концепции будут определены цели, задачи и приоритетные направления развития в регионе рыбохозяйственной деятельности, товарного рыбоводства, установлены целевые показатели, разработаны мероприятия для их достижения, – отметил Илья Сумароков.

По информации и. о. министра, в Иркутской области рыболовством и рыборазведением занимаются 63 организации и индивидуальных предпринимателя. Основу промышленной добычи рыбы в регионе составляют Братское и Усть-Илимское водохранилища. Промышленное рыболовство ведется также на озере Байкал. Среди основных объектов промысла – окунь пресноводный, плотва, карась, лещ, ерш пресноводный, щука.

Иркутская область обладает значительным потенциалом водоемов, пригодных для пастбищного выращивания ценных промысловых видов рыб. Искусственным воспроизводством водных биологических ресурсов на территории региона занимаются Бельский и Бурдугузский рыбоводные заводы.

Министерство сельского хозяйства Иркутской области ведет работу по созданию инфраструктуры товарного рыбоводства. Аквакультурой в области занимаются шесть предприятий. В регионе насчитывается 50 рыбоводных участков, которые могут использоваться для выращивания товарной рыбы, 25 из них передано в пользование.

На территории региона зарегистрировано 21 предприятие по переработке и консервированию рыбо- и морепродуктов. Основную долю в объеме занимает рыба холодного и горячего копчения, вяленая рыба, соленая продукция, пресервы в различных заливках. Производители также активно осваивают выпуск новых видов рыбной продукции в вакуумной упаковке и деликатесной продукции.

Для создания условий обеспечения устойчивого роста производства продукции аквакультуры и ее переработки из бюджета Иркутской области выделяются субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, заключенным для реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие товарной аквакультуры, а также на возмещение части затрат на приобретение рыбопосадочного материала, кормов и их компонентов.