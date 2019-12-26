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Экономика / Бизнес
27.12.2019

В Иркутской области разработают дорожную карту по ликвидации ущерба от «Усольехимпрома»

Усолье-Сибирское, 27.12.19 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области разработают дорожную карту по ликвидации накопленного ущерба от «Усольехимпрома».

Как сообщает пресс-служба губернатора, выездное совещание межведомственной рабочей группы по вопросам ликвидации ЧС на территории промплощадки ООО «Усольехимпром» состоялось 26 декабря под руководством исполняющего обязанности заместителя председателя правительства Иркутской области Теймура Магомедова.

Напомним, что рабочая группа была создана по поручению временно исполняющего обязанности губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В нее вошли представители федеральных служб МЧС, МВД, Росгвардии, управления Росимущества, Роспотребнадзора, Росприроднадзора, прокуратуры, представители администрации Усолья-Сибирского, а также профильных региональных министерств и ведомств, представители общественных организаций и не только.

Председатель рабочей группы Теймур Магомедов подчеркнул, что вопросы ликвидации накопленного ущерба в результате деятельности ООО «Усольехимпром» впервые будут рассмотрены специалистами стольких профильных ведомств и организаций, что позволит составить наиболее подробную картину ситуации на промплощадке, а также найти оптимальные и наиболее оперативные пути решения проблемы.

– Сейчас важно разработать дорожную карту, которая будет утверждена Игорем Кобзевым. Такой формат предполагает, что и контролирующие органы, и надзорные службы, и муниципальные органы возьмут на себя определенные функции по мероприятиям, чтобы нам четко понять, какие опасные химические вещества и в каких объемах есть на промплощадке, какие риски для населения, экологии. Исходя из этого, будем принимать решения, – сказал Теймур Магомедов.

Производственная деятельность ООО «Усольехимпром» была прекращена в 2010 году, по настоящее время осуществляется процедура банкротства. Общая площадь промышленной площадки ООО «Усольехимпром» составляет 610 гектаров. Земельные участки являются собственностью Российской Федерации. Объекты на них – также собственность Российской Федерации и частных организаций.

Одним из бесхозных объектов, расположенных на промплощадке ООО «Усольехимпром», является выведенный из эксплуатации цех ртутного электролиза, его площадь составляет 1,24 га. Официально цех был списан ОАО «Усольехимпром» в 1998 году и на балансе ООО «Усольехимпром» никогда не числился, в конкурсную массу объектов при банкротстве не включен.

Очаг ртутного загрязнения включает в себя строительные конструкции здания цеха, шламы, не утилизированные и не подвергнутые обезвреживанию, ртутьсодержащие производственные отходы и грунты. Согласно проектной документации, общая масса загрязняющих веществ составляет 125,12 тысячи тонн.

Для включения работ по демеркуризации цеха ртутного электролиза на площадке ООО «Усольехимпром» в федеральный проект «Чистая страна» Межрегиональным управлением Росимущества 11 декабря 2019 года безвозмездно передан участок под цехом ртутного электролиза площадью 1,24 га на площадке ООО «Усольехимпром» в собственность правительству Иркутской области.

Теймур Магомедов отметил важность решения других имеющихся проблем, связанных с деятельностью «Усольехимпрома».

– Это сток отходов промышленного ливневого коллектора в Ангару. Ликвидация более шестидесяти цистерн с различным ядовитым содержимым. И еще один серьезный блок -шламоонакопитель. Это открытое сооружение, куда в течении многих лет складировались отходы «Усольехимпрома», – подчеркнул Теймур Магомедов.

Сегодня же состоялась встреча членов рабочей группы с собственниками объектов, которые находятся на территории промышленной площадки.

– Основная цель встречи – концептуально определиться, какой формат участия собственников может быть в этом вопросе. Понятно, что они не должны оставаться в стороне. Ведь на этой промплощадке многие собственники до сих пор продолжают вести хозяйственную деятельность. К решению экологических проблем необходимо привлекать организации, в чьей собственности находятся объекты промышленной площадки ООО «Усольехимпром», – подытожил Теймур Магомедов.

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