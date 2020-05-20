В Иркутской области с 1 июля введут новый налог

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - Специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» начнёт действовать на территории Иркутской области с 1 июля 2020 года. Соответствующий законопроект принят в первом чтении на 30 сессии Законодательного собрания региона. Эксперимент по введению специального налогового режима уже проходит в 23 субъектах РФ, сообщает пресс-служба регправительства.

– Налог на профессиональный доход – это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход на него осуществляется добровольно. У тех налогоплательщиков, которые не перейдут на этот налоговый режим, остается обязанность платить налоги с учётом других систем налогообложения, которые они применяют в обычном порядке, – отметил председатель правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый налоговый режим, будут платить налог по льготной ставке 4 или 6%. Это позволит легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получить штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. При этом налогоплательщики самостоятельно определяют уровень своего дохода, с которого они ежемесячно посредством мобильного приложения будут уплачивать налог. Предоставление налоговых деклараций в налоговый орган при этом не требуется.

Среди основных ограничений при применении данного налогового режима следует выделить установленный максимальный объём годового дохода, размер которого не должен превышать 2,4 млн рублей, а также отсутствие возможности применения налога на профессиональный доход физическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность, связанную с реализацией подакцизных товаров и товаров, подлежащих обязательной маркировке, перепродажей товаров, а также добычей и реализацией полезных ископаемых.