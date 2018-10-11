В Иркутской области с начала года рекультивировали почти 5300 «квадратов» земли

Иркутская область, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье с января по сентябрь 2018 года рекультивацию земель на участках общей площадью 5298,95 квадратных метра на общую сумму свыше 1 млрд 766 млн рублей провели природопользователи по предписаниям инспекторов управления Росприроднадзора по Иркутской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, работы провели компании «АзияСтройЛТД», «Светлый», «Иркутскэнерго», «АкваСервис», «Руссоль», «Атов-Маг», «Мамская горнорудная компания» и ЦЖКУ Минобороны России. Рекультивация выполнялась на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Нижнеудинска, а также в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах.

СПРАВКА:

Рекультивация земель – это мероприятия по предотвращению деградации земель и (или) восстановлению их плодородия посредством приведения земель в состояние, пригодное для их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, в том числе путем устранения последствий загрязнения почвы, восстановления плодородного слоя почвы и создания защитных лесных насаждений.