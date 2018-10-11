|Экономика / Бизнес
|12.10.2018
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В Иркутской области с начала года рекультивировали почти 5300 «квадратов» земли
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Иркутская область, 12.10.18 (ИА «Телеинформ»), - В Приангарье с января по сентябрь 2018 года рекультивацию земель на участках общей площадью 5298,95 квадратных метра на общую сумму свыше 1 млрд 766 млн рублей провели природопользователи по предписаниям инспекторов управления Росприроднадзора по Иркутской области.
Как сообщает пресс-служба ведомства, работы провели компании «АзияСтройЛТД», «Светлый», «Иркутскэнерго», «АкваСервис», «Руссоль», «Атов-Маг», «Мамская горнорудная компания» и ЦЖКУ Минобороны России. Рекультивация выполнялась на территории Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Нижнеудинска, а также в Бодайбинском и Мамско-Чуйском районах.
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