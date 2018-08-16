В Иркутской области с начала года трудоустроено более 200 несовершеннолетних

Иркутская область, 16.08.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области с начала года на квотируемые рабочие места по направлению Центров занятости населения трудоустроено более 200 несовершеннолетних от 16 до 18 лет. Они получили работу в транспортных компаниях, филиалах почтовой службы, муниципальных учреждениях здравоохранения и других сферах.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства труда, подростки получили работу в рамках закона «О квотировании рабочих мест для несовершеннолетних».

В Иркутской области есть более 500 работодателей, имеющих численность работников более 100 человек. Они по закону обязанны трудоустраивать несовершеннолетних на квотируемые рабочие места. Центры занятости населения активно взаимодействуют с работодателями для оперативного подбора кандидатов из числа подростков в возрасте от 16 до 18 лет, обратившихся для поиска подходящей работы.

За подбором вариантов трудоустройства на квотируемые рабочие места подростки могут обратиться в Центры занятости населения по месту жительства.