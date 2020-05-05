В Иркутской области сформирован перечень первоочередных мер поддержки бизнеса

Иркутская область, 6.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области сформирован перечень первоочередных мер поддержки малого и среднего бизнеса.

Как сообщает пресс-служба губернатора, среди них кредитные каникулы на шесть месяцев, предназначенные для предпринимателей, потерявших более 30% прибыли.

Расширена программа льготного кредитования малого и среднего бизнеса. Им предоставляется возможность получить кредиты под 8,5% годовых. Выдаются беспроцентные кредиты на выплату заработной платы сотрудникам.

Реструктуризация займов предоставлена уже 45 предпринимателям. На три месяца продлены сроки предоставления отчетности.

До 31 декабря 2020 года с 30% до 15% снижены тарифы по страховым взносам. До 1 октября предоставляется отмена или отсрочка платежей для арендаторов областного имущества. До 1 июня введен запрет на проверки предпринимателей со стороны контролирующих органов, включая налоговую службу.

До конца 2020 года введен мораторий на рост взносов для индивидуальных предпринимателей.