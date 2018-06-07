ТЕМЫ
Архив
< Июнь 2018 >
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
Сегодня
Экономика / Бизнес
08.06.2018

В Иркутской области снова начнут выплачивать гонорар за добычу волков

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возросла популяция волков. Для регулирования их численности в регионе намерены перезапустить механизм выплат за шкуру этих животных. Об этом 8 июня на пресс-конференции рассказал глава регионального Минлеса Сергей Шеверда.

Он напомнил, что для регулирования численности волков в Иркутской области действует государственная программа, но механизм не работал последние два года.

– То есть охотники не могли сдавать шкуру волка, хотя в бюджете Иркутской области на заложено 3 млн рублей для выплаты компенсации за это. Но последние два года это не работало, потому что в службе по охране и использованию животного мира региона не было своего положения для работы этого механизма, – пояснил министр.

Сейчас разрабатывается соответствующий приказ министерства и, скорее всего, с осени шкуры волков снова начнут принимать за выплаты.

Напомним, с 1 июня службу по охране и использованию животного мира присоединили к министерству лесного комплекса Иркутской области. В составе ведомства теперь есть три отдела и заместитель министерства, курирующий именно это направление. Пост занял Алексей Туги, временно замещавший пост руководителя службы по охране и использованию животного мира Иркутской области.

ТЕПЕРЬ: иркутские деловые новости в Telegram

Сервис для бизнеса

Загрузка...

Сводка топ-вакансий: директор, менеджеры, специалисты верхнего звена

Тэги:
 
Отслеживать: Досье раздела
Рейтинг@Mail.ru Яндекс цитирования Яндекс.Метрика
  • Все права защищены © ООО «ИРА Телеинформ». Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на i38.ru (для интернет-СМИ) или на ИА «Телеинформ» (печатные, эфирные СМИ)
  • Дизайн-концепция © «Gombo Design». Верстка и техническая поддержка © «БайкалТелеИнформ»
  • Свидетельство о регистрации СМИ — ИА №13-0386 выдано 19 ноября 2002 г. Восточно-Сибирским межрегиональным территориальным управлением Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске