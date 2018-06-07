В Иркутской области снова начнут выплачивать гонорар за добычу волков

Иркутская область, 8.06.18 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области возросла популяция волков. Для регулирования их численности в регионе намерены перезапустить механизм выплат за шкуру этих животных. Об этом 8 июня на пресс-конференции рассказал глава регионального Минлеса Сергей Шеверда.

Он напомнил, что для регулирования численности волков в Иркутской области действует государственная программа, но механизм не работал последние два года.

– То есть охотники не могли сдавать шкуру волка, хотя в бюджете Иркутской области на заложено 3 млн рублей для выплаты компенсации за это. Но последние два года это не работало, потому что в службе по охране и использованию животного мира региона не было своего положения для работы этого механизма, – пояснил министр.

Сейчас разрабатывается соответствующий приказ министерства и, скорее всего, с осени шкуры волков снова начнут принимать за выплаты.

Напомним, с 1 июня службу по охране и использованию животного мира присоединили к министерству лесного комплекса Иркутской области. В составе ведомства теперь есть три отдела и заместитель министерства, курирующий именно это направление. Пост занял Алексей Туги, временно замещавший пост руководителя службы по охране и использованию животного мира Иркутской области.