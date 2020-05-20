В Иркутской области создали Совет по поддержке предпринимателей в условиях коронавируса

Иркутская область, 21.05.20 (ИА «Телеинформ»), - На 30-й сессии Законодательного собрания принято постановление «О создании Межведомственного координационного совета по выработке предложений, направленных на совершенствование законодательства в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области для минимизации негативных последствий влияния коронавирусной инфекции (COVID-19)». Об этом сообщает пресс-служба регпарламента.

– Инициатива по созданию Совета – это совместное решение председателя Законодательного собрания, врио губернатора и председателя правительства Иркутской области, – рассказала председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова. – Совет будет готовить консолидированные решения по поддержке бизнеса. Уже сейчас прорабатываются проекты законов и дополнительные меры поддержки предпринимателей.

Совет станет совещательным органом при областном парламенте. Он образован в целях рассмотрения дополнительных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В задачи совета входит мониторинг, оперативное выявление и предупреждение проблем, возникающих в деятельности малого и среднего бизнеса в период распространения коронавирусной инфекции, рассмотрение предложений по налогам, устанавливаемым органами государственной власти и органами местного самоуправления Иркутской области, выработка решений рекомендательного характера правительству, органам местного самоуправления, организациям, а также информирование предпринимателей о принятых решениях.

В составе Совета образуются две рабочие группы – по обсуждению предложений по налогам, устанавливаемым органами государственной власти Иркутской области и по налогам, устанавливаемым органами местного самоуправления.

Сопредседателями Совета являются председатель Законодательного собрания Иркутской области и первый заместитель губернатора Иркутской области – председатель правительства Иркутской области. В состав Совета входят депутаты Законодательного собрания, члены областного правительства, представители министерств, представители территориальных органов по Иркутской области федеральных органов государственной власти, представители общественных, некоммерческих организаций, представители совета муниципальных образований Иркутской области.