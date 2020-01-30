В Иркутской области участок добычи габбро-диабазов незаконно увеличили в 65 раз

Иркутская область, 31.01.20 (ИА «Телеинформ»), - Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура выявила случай увеличения участка добычи габбро-диабазов в 65 раз.

Как сообщает пресс-служба ведомства, юридическим лицом получена лицензия на пользование участком недр для геологического изучения, разведки и добычи габбро-диабазов общей площадью 0,38 квадратных километра. В границах этой территории ранее были определены запасы полезных ископаемых, их объем, исходя из чего рассчитана сумма разового и ежемесячного платежей за пользование недрами.

Разрешительная документация согласовывалась и оформлялась министерством природных ресурсов и экологии Иркутской области. В 2017 году по заявлению недропользователя главой этого ведомства издано распоряжение, увеличивающее предоставленную площадь недр до 24.6 квадратных км, то есть в 65 раз. Эти незаконные действия поименованы как исправление «технической ошибки» в документах.

Однако ни о каких опечатках, технических или случайных ошибках в такой ситуации не может быть речи, отмечают в прокуратуре. Недропользование – строго регламентированный процесс, лицензируемый, платный, обязан быть рациональным, не уничижительным для природных ресурсов.

Правовых оснований для изменения площади участка недр, имеющего статус горного отвода в обход публичных торговых процедур не имелось. Исправление «технической ошибки» фактически повлекло предоставление организации прав на добычу недр на участке, ранее не разведанном, без надлежащего подсчета и постановки на баланс запасов. Кроме того, у юридического лица появилось право на приоритетное (без торговых процедур) получение в аренду лесного участка, покрывающего недра, с их последующей рубкой и разработкой почв, что угрожало окружающей среде.

«Природоохранной прокуратуре удалось добиться экологической, юридической и человеческой справедливости только в Иркутском областном суде», – пишет пресс-служба ведомства.

Изначально иск Братского межрайонного природоохранного прокурора о признании незаконной документации, подписанной министром природных ресурсов и экологии региона по увеличению площади участка недр был отклонен Братским районным судом.

Принципиальная позиция прокуратуры, приведенные весомые доводы о нарушении прав Российской Федерации – собственника недр, убедили гражданскую коллегию областного суда в законности и обоснованности иска. Решение суда первой инстанции отменено, иск прокурора удовлетворен.