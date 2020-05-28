В Иркутской области уровень безработицы составил 2,4%

Иркутская область, 26.05.20 (ИА «Телеинформ»), - В Иркутской области уровень безработицы вырос до 2,4%.

Об этом, отвечая на вопросы парламентариев в рамках заседания депутатского штаба при Законодательном собрании региона, сообщили представители областного министерства труда и занятости.

Замминистра Кирилл Клоков сообщил, что сейчас количество безработных в Приангарье составляет около 25 тысяч человек. Из них семь тысяч получают пособие по безработице в размере минимального уровня оплаты труда. Напомним, пособие не менее уровня МРОТ согласно указу президента должны получать все, кто был уволен после 1 марта 2020 года. Кирилл Клоков отметил, что для южных районов области эта сумма составляет 14,5 тысячи рублей, для северных – 15,7 тысячи рублей.